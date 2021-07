Weiterer Doping-Fall bei Olympia: Kenia-Sprinter Mark Odhiambo vorläufig suspendiert

Der kenianische Sprinter Mark Odhiambo ist drei Tage vor seinem Olympia-Start in den Vorläufen über 100 Meter positiv auf die verbotene anabole Substanz Methasteron getestet worden. Wie die Internationale Test-Agentur (Ita) am Samstag mitteilte, wurde der 28 Jahre alte dreimalige Afrikameister im Sprint am vergangenen Mittwoch zur Trainingskontrolle in Tokio gebeten. Odhiambo sei vorläufig suspendiert worden und durfte bei den Sprint-Vorläufen nicht starten.

