Im Finale 2016 in Rio konnte Neymar seine Brasilianer zur Goldmedaille im eigenen Land führen. Im Elfmeterschießen gegen Deutschland sicherte sich die Seleção den Titel. Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist der Superstar zwar nicht dabei, die Mannschaft von Trainer André Soares Jardine schaffte es dennoch ins Finale. BVB-Profi Reinier verwandelte seinen Versuch im Elfmeterschießen gegen Mexiko in der Vorschlussrunde und hievte sein Land wieder einmal ins Finale. Die Titelverteidigung, die zuletzt der große Rivale Argentinien schaffte (2004, 2008), ist nun in Japan also möglich. Allerdings wartet mit Spanien eine starke Mannschaft, die den Brasilianern einen Strich durch die Rechnung machen will. Anzeige

29 Jahre - so lange ist der letzte und bisher einzige Olympiasieg der Spanier her. 1992 in Barcelona schlugen sie Polen und feierten, ähnlich wie Brasilien, die Goldmedaille im eigenen Land. Seitdem konnte die "Furia Roja" bei den Olympischen Spielen nicht an die Erfolge bei den Welt- und Europameisterschaften anknüpfen. Ein Treffer von Marco Asensio (117.) kurz vor dem Ende der Verlängerung im Halbfinale gegen Gastgeber Japan sorgte nun aber für den Einzug ins Finale. Der Traum von Olympia-Gold lebt.

Wie sehe ich das Spiel Brasilien gegen die Spanien live im TV?

ZDF und Eurosport übertragen das Olympia-Finale zwischen Brasilien und Spanien am Samstag. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr (MESZ). Das ZDF berichtet im Rahmen des "Sportstudio" ab 0.35 Uhr in der Nacht von den Olympischen Spielen. Eurosport sendet rund um die Uhr von den Spielen aus Tokio und überträgt mit dem Anpfiff ab 13.30 Uhr aus dem Nissan-Stadium.

Kann ich das Finale zwischen Brasilien und Spanien im Livestream verfolgen?

Ja! Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream für die Partie zwischen Brasilien und Spanien an, der über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufbar ist. Bei Eurosport gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu schauen. So bietet der Sender sein Programm nicht nur im eigenen Eurosport Player (6,99 Euro/Monat) an, sondern ist unter anderem auch bei den Streaming-Plattformen Joyn und DAZN vertreten.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?