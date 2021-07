Ohne Deutschland, Frankreich, Argentinien: Diese Fußballteams stehen im Olympia-Viertelfinale

Das Viertelfinale war das klare Ziel, erreicht haben sie es nicht: Im dritten Spiel der Vorrunde kamen die deutschen Fußballer nicht über ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste hinaus und schieden damit schon in der Vorrunde aus dem olympischen Turnier . Nach der enttäuschenden Auftaktpleite gegen Brasilien (2:4) und dem knappen 3:2-Erfolg gegen Saudi-Arabien (3:2) hätte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz einen Sieg gebraucht, um den Ivorern den zweiten Platz streitig zu machen. Gelungen ist es nicht, womit am Ende der dritte Platz für den Silbermedaillengewinner von Rio 2016 stand. Kleiner Trost: Neben Deutschland geht es auch für zwei andere große Fußballnationen nach Hause.

Frankreich, das am Mittwoch überraschend deutlich gegen Gastgeber Japan mit 0:4 verlor, schied in Gruppe A ebenfalls als Dritter aus. In Gruppe C trennte sich Argentinien mit 1:1 von Spanien. Der Punkt reichte am Ende aber ebenfalls nicht zum Weiterkommen, weil Ägypten im anderen Spiel der Gruppe mit 2:0 gegen Australien gewann und damit auf den zweiten Rang sprang. Ein Überblick über die einzelnen Gruppen und die Spiele im Viertelfinale.