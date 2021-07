Keine Zuschauer in Tokio: Der nächste Tiefschlag für die olympische Idee

Es wird leer, es wird leise und es wird selbst in diesen ohnehin noch immer absonderlichen Zeiten sonderbar. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio finden ohne Zuschauer statt. Dabei sein ist alles, gilt folglich einzig und allein für die Athleten, die zwar ihrem olympischen Traum nachjagen können, sich diesen in ihrer bisherigen Karriere aber grundlegend anders vorgestellt haben dürften. Der eigene Jubel wird an den Wettkampfstätten der lauteste sein. Enttäuschungen werden eine verdammt einsame Sache.

