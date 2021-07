Achter-Schlagmann Hannes Ocik über den Olympia-Druck, die Gold-Chance und Yoga

SPORTBUZZER: Herr Ocik, was macht Sie optimistisch, dass der Gold-Coup gelingt?

Hannes Ocik (30): Unsere gute Vorbereitung, gerade das Trainingslager in Österreich. 500 Kilometer in 16 Tagen auf dem Wasser, 25 Stunden Training die Woche, dazu haben wir im Kraftraum ordentlich Gewichte bewegt, plus Rennrad, Gymnastik und Yoga – alles bei hohen Temperaturen. Das war ein Trainingslager der Zerstörung, das uns gutgetan hat.