"Guter Gradmesser": DFB-Torwart Müller freut sich auf Olympia-Auftakt gegen Brasilien

Die deutschen Olympia-Fußballer sehen sich trotz eines kleinen Kaders in der Lage, um die Medaillen in Tokio mitzuspielen. "Mir war das von Anfang an klar, dass ich mitfahren will", sagte Torhüter Florian Müller vom VfB Stuttgart am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz aus Japan. Er sei froh, dass auch der neue Verein da mitgezogen habe. Die deutsche Auswahl ist mittlerweile im Teamquartier "Wakayama Marina City Hotel" angekommen. Müller berichtete von einem "sehr herzlichen Empfang" und "sehr guten Bedingungen" zur Vorbereitung.

Anzeige