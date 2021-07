Fabian Hambüchen: Die Mischung aus Trendsport und klassischen Olympia-Disziplinen muss stimmen

Ich finde es okay, dass das IOC mit dem Trend geht und neue, zeitgemäße Sportarten ins olympische Programm aufgenommen hat . Vor den Spielen habe ich für meinen Job als Eurosport-Experte Sportkletterer Jan Hojer getroffen. Der freut sich einfach riesig auf seinen Wettkampf. Er ist jetzt 29 Jahre alt und hätte nie damit gerechnet, überhaupt einmal bei Olympischen Spielen antreten zu dürfen. Jetzt hat er sogar Chancen auf die Teilnahme am Finale, ist zudem eine richtig coole Socke.

Gleichfalls muss das IOC vorsichtig sein. Traditionelle olympische Disziplinen dürfen nicht zugunsten von Trendsportarten gestrichen werden. Entsprechende Ideen gibt es immer wieder, beim Ringen war das Aus bereits beschlossen und wurde nur wegen des enormen öffentlichen Drucks zurückgenommen. Außerdem stört mich, dass im Turnen nur noch vier statt bisher fünf Leute am Mannschaftswettbewerb teilnehmen dürfen. Damit wird es immer schwieriger für die Athletinnen und Athleten, zu Olympischen Spielen zu kommen. Doch Olympia ist nun mal die Zeit der Randsportarten.

Fabian Hambüchen (33) turnte bei vier Olympischen Sommerspielen. In seinem letzten internationalen Wettkampf gewann er 2016 in Rio de Janeiro Gold am Reck. Während der Tokio-Spiele ist er auch als TV-Experte bei Eurosport tätig.