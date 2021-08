Olympia-Viertelfinale fix: Deutsche Basketballer treffen auf Slowenien

Deutschlands Basketballer treffen in ihrem ersten Olympia-Viertelfinale seit 1992 auf Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic. Das ergab die Auslosung nach dem Ende der Vorrunde am Sonntag in der Saitama Super Arena im Norden Tokios. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl kämpft am Dienstag um den erstmaligen Einzug in ein olympisches Halbfinale. Die Auswahl des Deutschen-Basketball-Bundes steht nach 1984 und 1992 erst zum dritten Mal überhaupt in der Runde der besten Acht.

Anzeige