Olympia war für Scoccimarro wieder ganz nah

Tag der Einkleidung für Olympia verstrich

Am vergangenen Donnerstag war Olympia in den Gedanken wieder ganz nah. "Es wäre der Tag der offiziellen Einkleidung gewesen", sagt Giovanna Scoccimarro. Doch Tokio 2020 wurde abgesagt, soll nun 2021 stattfinden. Das Judo-Ass des MTV Vorsfelde hatte lange gehofft, dass Corona nicht zur Pandemie wird, wurde dann fast mit voller Wucht selbst erwischt. Im Rückflug aus dem Trainingslager gab's einen Corona-Verdacht unter den Passagieren. Bei der Landung warteten Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsamt. Für die Lessienerin ging's vorsichtshalber in häusliche Quarantäne.

Wurfpuppen als Gegner

Scoccimarro blieb gesund, bekam kein Corona. Nach Trainingspläne für zu Hause, ist sie jetzt seit drei Wochen wieder am Olympia-Stützpunkt in Hannover. Natürlich unter Auflagen. "In den Kraftraum dürfen maximal acht Personen", erklärt die 22-Jährige, die auch wieder die Judo-Matte betritt. "Beim Zirkeltraining." Immerhin, ganz allein auf der Matte ist Scoccimarro nicht. "Wir üben an Wurfpuppen." Die werden nach der Bearbeitung desinfiziert und warten auf den nächsten Judoka.

"Wir brauchen einen Impstoff"

Training am Stützpunkt, das fühlt sich schon ein bisschen besser an. "Ich freue mich, dass die Einheiten woanders sind, nicht mehr nur Zuhause", sagt Wolfsburgs Sportlerin des Jahres. Dass der sportliche Bewegungsradius viel größer wird, glaubt sie nicht. Vielleicht geht es in näherer Zukunft nach Kienbaum ins olympische Trainingszentrum. Ansonsten: "Ich persönlich finde, dass Reisen zu Wettkämpfen ins Ausland in diesem Jahr unverantwortlich wären. Zuerst brauchen wir einen Impfstoff."

Judo-Grand-Slam in Düsseldorf: Der Medaillenkampf von Giovanna Scoccimarro. © Marina Mayorova

Ein Kreis würde sich schließen