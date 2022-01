Olympia, WM und Co.: Termine, Fakten und TV-Übertragungen zu zehn Sport-Highlights im Jahr 2022

Im immer undurchsichtiger werdenden Übertragungsdschungel wird Deutschland neben den öffentlich-rechtlichen Sendern erneut durch Sky, DAZN und Co. mit Live-Bildern von den wichtigsten sportlichen Festspielen versorgt. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick, welche zehn Sport-Highlights Ihr 2022 auf keinen Fall verpassen dürft und wo sie übertragen werden.

Termine, Fakten, TV: Das werden die zehn Sport-Highlights 2022

Von der Darts-WM über Winter-Olympia bis zum großen Highlight der Winter-WM in Katar: Infos über die größten Sporthighlights des Jahres 2022.

Darts und Handball schon im Januar

Lange gedulden muss der geneigte Fan sich nicht. Schon am 3. Januar steigt im Alexandra Palace in London das Finale der Darts-WM. Gerwyn Price ist der amtierende Titelverteidiger. Für Deutschland war bei der WM unter anderem der erst 16-jährige Fabian Schmutzler am Start, der sein Auftaktmatch allerdings verlor. Fabian Hempel schlug dagegen unter anderem Landsmann Martin Schindler und Mitfavorit Dimitri van den Bergh.