Rekord-Gold im Olympia-Zehnkampf für Kanadier Warner - Kazmirek als bester Deutscher auf Rang 14 

Der Kanadier Damian Warner ist Olympiasieger im Zehnkampf. Der 31-jährige Leichtathlet holte sich am Donnerstag in Tokio mit dem olympischen Rekord von 9.018 Punkten die Goldmedaille. Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich landete nach dem abschließenden 1.500-Meter-Lauf wie schon vor fünf Jahren in Rio de Janeiro auf dem zweiten Platz (8.726). Bronze nach zwei Wettkampftagen gewann der Australier Ashley Moloney (8.649).

