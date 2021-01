Olympiasieger Andreas Wellinger hakt Vierschanzentournee ab: "Bin so realistisch"

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat die Vierschanzentournee schon nach der zweiten Station abgehakt. Der Goldmedaillengewinner von Pyeongchang verpasste an Silvester die Qualifikation für das Neujahrsspringen am Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen.

