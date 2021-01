Olympiasiegerin Heike Henkel: "Das Gehirn trainiert mit"

Auf jeden Fall. Ich bin mit der Vorstellung nach Südkorea gereist, dass es so sein würde wie 1984 in Los Angeles bei meinen ersten Olympischen Spielen – das war ein ganz tolles Erlebnis, ich war noch ganz jung und unbedarft. Und auf einmal waren die Bedingungen 1988 ganz andere, wie das so ist im Leben. Darauf war ich nicht vorbereitet.

Frau Henkel, bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul sind Sie als Medaillenkandidatin in der Qualifikation gescheitert, vier Jahre später in Barcelona Olympiasiegerin geworden. Eine Frage der Mentalität?

... ich daraus sehr viel über mich selbst gelernt habe. Dazu ist es wichtig, dass man erst mal die Fehler erkennt, die man selber macht, also Verantwortung dafür übernimmt. Natürlich waren die Bedingungen nicht optimal, daran hätte ich aber nichts ändern können. Aber ich hätte an meiner inneren Haltung etwas ändern können. Doch darauf war ich nicht vorbereitet. Aber man kann das ändern – das kann jeder.

Erst mal war ich total schockiert, dass im Stadion kaum Zuschauer waren, dann haben die ihr Frühstück ausgepackt und damit für mich ein bisschen ihr Desinteresse signalisiert. Zu allem Überfluss ragte ein Kabel aus der Erde mitten in meinem Anlauf, den musste ich umlegen. Dann stimmt natürlich der Rhythmus nicht mehr – und dann stimmt auch der Rhythmus im Kopf nicht mehr. So kam es, dass ich dreimal die Qualifikationshöhe gerissen habe. Das war meine größte Niederlage in meiner sportlichen Karriere. Was im Nachhinein aber gar nicht schlecht war.

Haben Sie das selbst erkannt – oder mithilfe eines Mentaltrainers?

Eigentlich habe ich das für mich selbst erkannt. Ich habe in Seoul, noch auf den Koffern sitzend, beschlossen: Das passiert mir kein zweites Mal. Sportpsychologen waren damals noch nicht so verbreitet. Das fing erst so in den 90er-Jahren an, als die Olympiastützpunkte aufgebaut wurden. Auf die Idee, einen Sportpsychologen zurate zu ziehen, bin ich auch gar nicht gekommen, weil das damals so war, dass es bei Sportlern auch ein bisschen Schwäche darstellt. Was natürlich totaler Quatsch ist. Das kann einen unheimlich weiterbringen und Erfahrungen ersparen, die nicht unbedingt nützlich sind.

Was ist zwischen 1988 und 1992 konkret passiert?

Mein Naturell ist sowieso, dass ich nicht so schnell aufgebe. Ich wusste, was ich schon erreicht hatte. Das waren damals 1,98 Meter, eine ordentliche Höhe. Mein nächstes Ziel waren die zwei Meter – und das klappte dann auch 1989. Vorher habe ich mich mehr wie eine kleine Athletin gefühlt, aber dann gemerkt, dass in mir viel mehr Potenzial steckt. Das kam dann auch durch meinen damaligen Mann (Rainer Henkel, d. Red.), der schon Doppelweltmeister im Schwimmen war. Für mich war er ein ganz normaler Typ, da habe ich mir gesagt: Was der kann, das kann ich schon lange. Rainer hat mich bestärkt. Das Selbstbewusstsein wird auch dadurch gesteigert, dass man die Nähe zu erfolgreichen Sportlern sucht. Ich habe mich auch mit Ulrike Meyfarth beschäftigt (Olympiasiegerin im Hochsprung 1972 und 1984, d. Red.), beobachtet, wie sie sich im Wettkampf verhalten hat.