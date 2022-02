Olympiasiegerin Katarina Witt überzeugt: Kamila Walijewa trifft in Doping-Affäre keine Schuld

Die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt ist von der Unschuld der Russin Kamila Walijewa in deren Doping-Affäre überzeugt. "Dieses junge Mädchen, das mit Sportlichkeit und Anmut verzaubert, ist 15 Jahre alt und minderjährig. Und ich bin überzeugt: Sie trifft hier keine Schuld", sagte die frühere Weltklasse-Eiskunstläuferin in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Als Athletin befolge "man den Rat seiner Vertrauten, in diesem Falle des Trainer- und Medizinerteams. Man vertraut einfach, dass sie wissen, was richtig und was falsch ist."

Anzeige