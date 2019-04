Olympiasiegerin Wyludda und die Leere nach zwei Karrieren Profi-Sport

Halle/Saale. Am schlimmsten ist die Leere am Abend. Nach gleich zwei Karrieren als Leistungssportlerin hat das endgültige Ende der aktiven Zeit bei Olympiasiegerin Ilke Wyludda eine große Lücke hinterlassen. „Man kommt nach Hause, und dann sitzt man da“, sagt die 50-Jährige.

Dabei hat sie immer noch ein Leben, das andere als stressig empfinden würden. Jeden Morgen um 4.30 Uhr steht sie auf. Ihr Job als Ärztin ist tagfüllend und anstrengend. Erst recht seit 2010, seit sie im Rollstuhl sitzt. Doch wenn sie nach Hause kommt, fehlt eben die zweite große Aufgabe. „Ja, ich habe schon was zu tun“, sagt Wyludda. „Ganz langweilig ist mir nicht.“ Auch Sport treibt sie weiter: „Ich gehe ins Fitnesscenter und tue was für mich. Aber mir fehlt der Leistungssport als Ausgleich zum Beruf. Und mir fehlt die Endmotivation, der Wettkampf.“

28. Juli 1991 Copyright: Ilke Wyludda vom SV Halle steht bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft in Hannover im Wurfring. ©

Das Leben mit Beruf und Leistungssport sei zwar schon „immer sehr stressig“ gewesen: „Aber das hält einen jung.“ Weil sie dieses Adrenalin des Quälens, des Wettkampfs und des Sieges so genoss, biss sie sich immer durch. Schon in ihrer Laufbahn als Diskuswerferin, die sie mit dem Olympiasieg 1996 in Atlanta krönte, galt sie als „Schmerzfrau der Leichtathletik“. 15 Operationen musste sie über sich ergehen lassen, 1997 saß sie schon einmal für vier Monate im Rollstuhl. Aber sie machte immer weiter.