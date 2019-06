Olympiastützpunkt Leipzig: Stefan Sadlau wird Nachfolger von Winfried Nowack

Leipzig. Von der Elbe an die Pleiße: Ab 1. August wechselt der aktuelle Geschäftsführer des SV Motor Mickten an den Olympiastützpunkt (OSP) Sachsen. Stefan Sadlau übernimmt die Leitung des Leipziger OSP-Standortes. Der 35-Jährige wird Nachfolger von Winfried Nowack, der seit 1994 als OSP-Leiter fungierte und in wenigen Wochen in den Ruhestand geht. Vor Nowack hatte Jürgen Hartmann den OSP maßgeblich aufgebaut und geleitet.