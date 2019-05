Dieser FC Barcelona! Mit den Herren im Champions-League-Halbfinale und der U19 ebenfalls in der Runde der letzten Vier gescheitert, haben die Damen des katalanischen Vorzeigeklubs nun in der Partie Olympique Lyon gegen FC Barcelona am Samstag (18 Uhr) in Budapest die Chance, einen großen Titel zu holen.

Für die Frauen aus Lyon ist es die achte Final-Teilnahme in der Women's Champions League in Folge. Davon gewann OL fünf, zuletzt 2018 in Kiew gegen die Damen des VfL Wolfsburg. ,,Wir wissen, wie Lyon arbeitet und wir haben großen Respekt vor ihnen", sagte Barcelonas Spielerin Vicky Losada in der offiziellen Pressekonferenz zum Spiel. Lluis Cortes, Coach der Damen-Auswahl von ,,Mes que un Club": ,,Wir sind vielleicht nicht so groß wie unsere Gegenspielerinnen aus Lyon, aber wir können das ausgleichen, indem wir Standardsituationen und dabei vor allem Eckbälle vermeiden."