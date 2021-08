Berichte: Olympique Lyon verhandelt mit Jerome Boateng – Weltmeister nach Frankreich?

Jerome Boateng ist auf seiner Suche nach einem neuen Verein offenbar ein gutes Stück voran gekommen. Wie die renommierte französische Sportzeitung L'Equipe und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, soll sich Ligue-1-Topklub Olympique Lyon mit einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 befassen. Boateng ist seit seinem Vertragsende beim FC Bayern München ohne Verein und wurde in den vergangenen Wochen mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Hertha BSC und einem Wechsel zum spanischen Verein FC Sevilla in Verbindung gebracht.

Ein etwaiger Wechsel Boatengs zum früheren französischen Serienmeister, der seit Saisonbeginn vom früheren Bundesliga-Coach Peter Bosz trainiert wird, müsste nicht am Transfer-Deadline-Day über die Bühne gehen; da Boateng vereinslos ist, könnte er auch noch in den nächsten Wochen einen Vertrag bei Olympique unterschreiben. Im Kader des siebenmaligen Champions wäre der 32-Jährige neben Ex-HSV-Torwart Julian Pollersbeck der zweite Deutsche. In Lyon würde er zudem auch seinen früheren Bayern-Kollegen Xherdan Shaqiri treffen, der erst kürzlich aus Liverpool nach Frankreich gewechselt war.