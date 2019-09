Was läuft schief? Olympique Lyon vor dem Königsklassen-Auftritt bei RB Leipzig in der Krise

Lyon. Nein, es kann weder an der Zeit noch an der Stunde gelegen haben, dass Olympique Lyon am Samstag um 13.30 Uhr am 8. Spieltag der ersten französischen Liga zum siebten Mal in Folge ein Pflichtspiel ohne Sieg beendete. Nein, es ging nicht darum, dem Champions-League-Teilnehmer vor dem Mittwoch-Spiel in Leipzig (21 Uhr) ein paar Stunden Verschnaufpause mehr zu gewähren (die „regulären“ Samstagspiele begannen um 20 Uhr). Nein, es ging darum, den chinesischen Markt mit einer Live-Übertragung zur Prime-Time in Asien zu erobern.