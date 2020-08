Dembélé schießt Olympique Lyon zur Sensation: Ligue-1-Klub schlägt ManCity und ist jetzt Bayern-Gegner

Der Traum lebt weiter: Olympique Lyon ist ins Halbfinale des Finalturniers der Champions League in Lissabon eingezogen. Der krasse Außenseiter aus Frankreich besiegte den Vizemeister der Premier League um Star-Trainer Pep Guardiola am Samstagabend verdient mit 3:1 (1:0) und ist damit der Gegner des FC Bayern München am kommenden Mittwoch in der Runde der besten vier Mannschaften Europas. Maxwel Cornet (24. Minute) und Moussa Dembélé (79., 87.) erzielten die Treffer für den französischen Ligapokal-Finalisten der abgelaufenen Saison. ManCity um Nationalspieler Ilkay Gündogan erhöhte in der zweiten Halbzeit massiv den Druck, der zwischenzeitliche Ausgleich des früheren Bundesligaprofis Kevin De Bruyne (69.) war aber zu wenig.

Im Achtelfinale hatte OL bereits Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb geworfen.