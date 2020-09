Berichte: Lyon-Star Depay mit FC Barcelona einig - auch Transfer von Wijnaldum rückt näher

Der FC Barcelona bastelt offenbar an einer holländischen Achse. Nach der Verpflichtung des ehemaligen Bondscoachs Ronald Koeman scheint der spanische Vizemeister nun auch den Spielerkader mit Holland-Stars spicken zu wollen. Bereits am Mittwoch hatte die spanische Sport von einer Einigung zwischen Barcelona und dem FC Liverpool bezüglich eines Transfers von Georginio Wijnaldum berichtet. Demnach habe sich der 29-Jährige mit den Katalanen auf einen Vertrag bis 2023 geeinigt. Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Doch neben dem Interesse am Mittelfeldmann vom Klopp-Klub ist nun wohl auch Memphis Depay von Olympique Lyon ins Visier der Blaugrana geraten.