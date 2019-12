Olympique Lyon gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream schauen

RB Leipzig hat durch das 2:0 bei Zenit St. Petersburg Geschichte geschrieben und zum ersten Mal in der Vereinshistorie die Runde der letzten 16 in der Königsklasse erreicht. Am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es für das Team von Julian Nagelsmann um den Gruppensieg und ein potenziell leichteres Los im Achtelfinale. Dazu reicht bei Olympique Lyon bereits ein Unentschieden.

Die Leipziger Ausgangslage könnte vor der finalen Gruppenpartie schlechter sein. So muss Lyon gegen den Spitzenreiter von Champions-League-Gruppe G gewinnen, um sich noch auf Platz eins zu schießen. Angesichts der starken Verfassung der Leipziger, wird dies kein einfaches Unterfangen. Denn die Mannschaft von Julian Nagelsmann kommt mit einem ordentlichen Lauf nach Frankreich gereist. Acht der letzten zehn Pflichtspiele haben die Sachsen gewonnen, sind bereits seit acht Partien ohne Pleite. Bedeutet: In allen Wettbewerben ist Leipzig vorne dabei, steht im Achtelfinale des DFB-Pokals und der Champions League und befindet sich in der Bundesliga nur einen Punkt hinter Tabellenführer Gladbach in Lauerposition.

Für den ehemaligen Serienmeister Frankreichs läuft es trotz des Kantersiegs am zurückliegenden Spieltag bei Olympique Nimes (4:0) nicht rund. Auf Rang sieben stehend läuft das Team von Rudi Garcia den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Nun droht punktgleich mit Zenit St. Petersburg auch das Aus in der Königsklasse. Für RB-Schlussmann Péter Gulácsi ist das Ziel daher klar: "Wir wollen natürlich die Tabellenspitze verteidigen und für uns und Deutschland Punkte holen." Dabei ruhen die Hoffnungen insbesondere auf dem formstarken Timo Werner, der in der laufenden Spielzeit bereits 19 Tore erzielte.

​51 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Olympique Lyon gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Olympique Lyon gegen RB Leipzig am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Martin Groß.

Wird das Spiel Olympique Lyon gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Olympique Lyon gegen RB Leipzig gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD. Der ,,Fan-Talk" bei SPORT 1 führt im Free-TV ab 20.30 Uhr ohne Bewegt-Bilder und auch ohne Standfotos durch den Champions-League-Abend.

Kann ich Lyon gegen Leipzig im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Lyon gegen Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Olympique Lyon gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Lyon-Spiel gegen Leipzig im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Olympique Lyon gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.