Olympique Lyon – Star-Offensive, Legenden-Sportdirektor und ein verkorkster Saisonstart

Leipzig. Eigentlich sah für Olympique Lyon im Sommer alles nach einer rosigen Zukunft aus. Mit Platz drei in der Meisterschaft hatte sich der traditionsreiche französische Club erneut für die Champions League qualifiziert. Dazu übernahm mit Juninho jene brasilianische Legende den Sportdirektor-Posten, die wie niemand sonst für die erfolgreichste Zeit von OL steht.

Zwischen 2002 und 2008 hatte er den Club zu sieben Meisterschaften am Stück und damit zu einem bis heute bestehenden Rekord geführt. Gemeinsam mit Trainer und Landsmann Sylvinho, der als ehemaliger Spieler des FC Barcelona, des FC Arsenal und Manchester City ebenfalls reichlich Erfahrung auf höchster Fußballebene vorweisen kann, sollte der frühere Freistoß-Künstler Lyon in Schlagdistanz zum in den vergangenen Jahren übermächtigen Millionen-Ensemble von Paris St. Germain bringen.

13.09.2017: Endlich ist es soweit. RB Leipzig gibt gegen den AS Monaco sein Debüt in der Champions League und schlägt sich am historischen ersten Abend wacker.

Traumstart in der Liga

Tatsächlich schien der Umbruch mit dem brasilianischen Duo an der Spitze zu gelingen, und das trotz des Abgangs des französischen Nationalmannschafts-Trios um Tanguy Ndombélé (Tottenham Hotspur), Ferland Mendy (Real Madrid) und Nabil Fekir (Betis Sevilla). OL startete mit zwei Kantersiegen – 3:0 gegen AS Monaco und 6:0 gegen Überraschungsteam SCO Angers – in die Saison. Dabei stellten vor allem die beiden Topsstars Memphis Depay und Moussa Dembélé mit jeweils drei Toren ihre Klasse unter Beweis.

Doch seitdem ist bei den Franzosen der Wurm drin. Drei Punkte und kein einziger Sieg stehen aus den letzten sechs Ligapartien zu Buche. Auch in der der Champions League gelang beim 1:1-Unentschieden im heimischen Groupama Stadium gegen Zenit St. Petersburg kein wirklich zufriedenstellender Auftakt. Lyon plagt dabei vor allem eine Ergebniskrise, die der schwächelnden Offensive geschuldet ist. So endeten die drei bisherigen Saisonniederlagen allesamt mit 0:1, darunter eine unglückliche Last-Minute-Pleite gegen Meister PSG.

Ergebniskrise und Pfeifkonzert

Die Kritik an Sylvinho und Vereins-Legende Juninho wird angesichts Platz 11 nach acht Spieltagen immer lauter. Am vergangenen Wochenende wurde die Mannschaft nach der erneuten 0:1-Niederlage gegen den FC Nantes mit einem gellenden Pfeifkonzert aus dem Stadion verabschiedet. Nun stehen für OL zwei richtungsweisende Spiele an. Am Mittwochabend gegen RB Leipzig (21 Uhr/Dazn) muss nach dem mageren Start in der Königsklasse eigentlich mindestens ein Punkt her, will man nicht bereits am zweiten Spieltag in einer vermeintlich machbaren Gruppe um das Weiterkommen bangen müssen. Fehlen werden dem Team dabei Offensivspieler Maxwel Cornet und Jason Denayer. Der belgische Nationalspieler hatte sich gegen Nantes leicht verletzt und wird gegen die Roten Bullen nicht rechtzeitig fit.

Fast noch wichtiger scheint jedoch das nächste Duelle am Wochenende in der Liga gegen AS Saint-Étienne. Das von vielen aufgrund von nur 60 Kilometern Entfernung zwischen den Rivalen als Frankreichs einziges richtiges Derby bezeichnete Spiel ist für Anhänger wie Verantwortliche ein absoluter Pflichtsieg. Sollte OL auch hier nicht in die Spur finden, steht dem brasilianischen Führungsduo ein stürmischer Herbst bevor – Legendenstatus hin oder her.

