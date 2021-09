Nach Fan-Ausschreitungen: Französische Presse reagiert entsetzt auf Krawalle in Marseille

Schon wieder ist es in einem französischen Stadion zu schweren Ausschreitungen gekommen. Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul (0:0) musste am Donnerstagabend zwischenzeitlich unterbrochen werden. Zunächst waren Feuerwerkskörper aus den Reihen der rund 2500 Gäste-Fans in Richtung Spielfeld geworfen worden. Anschließend warfen Anhänger beider Klubs Bengalos und Böller und den jeweils gegnerischen Fan-Block.

Anzeige