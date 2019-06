Bericht: Olympique Marseille bereitet Rückkehr von Ex-BVB-Star Michy Batshuayi vor

In der laufenden Saison fasste der ehemalige Stürmer-Star von Borussia Dortmund nie so richtig Fuß, spielte in der vergangenen Saison gerade einmal zwei Liga-Spiele über die vollen 90 Minuten (jeweils eins bei seinen Leih-Vereinen FC Valencia und Crystal Palace). Jetzt steht Michy Batshuayi offenbar vor einem Wechsel zu seinem Ex-Klub Olympique Marseille. Wie Le10Sport berichtet, wollen die Verantwortlichen des französischen Klubs den Stürmer, der aktuell noch beim FC Chelsea unter Vertrag steht, als Ersatz für Mario Balotelli holen.