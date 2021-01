Fans randalieren auf Trainingsgelände von Olympique Marseille - Spiel gegen Rennes abgesagt

Schwere Ausschreitungen rund um das Trainingsgelände von Olympique Marseille haben am Samstag in Frankreich zu einer Spielabsage geführt. Hunderte Fans hatten am Nachmittag gewaltsam versucht, sich Zugang zum Trainingsgelände des französischen Erstligisten zu verschaffen. In Folge dessen wurde das Ligue-1-Spiel zwischen Marseille und Stade Rennes, welches am Abend (21 Uhr) stattfinden sollte, abgesagt. Das teilte die französische Fußball-Liga wenige Stunden vor Anpfiff der Partie offiziell mit. Anzeige

Wie die örtliche Polizei auf Twitter schrieb, griffen einige der 300 Anhänger vor Ort auch Beamte an. Einsatzkräfte nahmen bei der Aktion am Nachmittag 25 Menschen fest. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass zahlreiche Fans des Marseiller Vereins Rauchfeuer in der Hand hielten und Böller warfen. Französischen Medien zufolge fing ein Baum Feuer, die französische Nachrichtenagentur AFP schrieb von drei verbrannten Zypressen. Derzeit ist nicht geklärt, ob sich Mitglieder des Vereins oder gar Spieler auf dem Robert-Louis-Dreyfus-Trainingsgelände befanden.

Wie der Sender BFMTV schrieb, waren bereits am Samstagmorgen an verschiedenen Orten der Stadt feindselige Banner mit Bezug zum Verein zu sehen. Zahlreiche von ihnen richteten sich demnach gegen Vereinspräsident Jacques-Henri Eyraud. Ziel der Protestaktionen sei es gewesen, die Klub-Führung zum Rücktritt zu bewegen. Eyraud, der aus der französischen Hauptstadt Paris stammt, hatte sich bei Fans unbeliebt gemacht, als er es als eine Gefahr bezeichnet hatte, dass eine sehr große Mehrheit der Mitarbeiter und Verantwortlichen im Verein Fans oder Einwohner von Marseille seien.

Auch der sportliche Misserfolg des französischen Klubs erhitzt die Gemüter bei den Anhängern von Olympique. Seit vier Spielen in Folge wartet der eigentlich als Champions-League-Aspirant gestartete Verein auf einen Sieg in der Ligue 1. Im Tableau sind es nun bereits 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Lyon. 13 Zähler fehlen bis zur direkten Qualifikation zur Königsklasse.

Favre als Nachfolger von Villas-Boas bei Olympique Marseille?

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass der ehemalige BVB-Trainer Lucien Favre wohl als Nachfolger für den aktuellen Coach André Villas-Boas gehandelt wird. Die Kritik am Portugiesen wird aufgrund der Negativ-Serie beim Champions-League-Anwärter immer lauter. Außerdem gab Villas-Boas bereits bekannt, dass er seinen Vertrag in Marseille nach Auslaufen am Saisonende nciht verlängern wird.