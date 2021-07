Olympische "Hitzespiele" in Tokio : Athleten kämpfen gegen brutale Temperaturen – Taifun im Anmarsch

Selbst Mediziner wunderten sich in den vergangenen Wochen und Monaten: Alles redete im Vorfeld der Spiele in Tokio von Corona, kaum einer sprach von der brutalen Hitze. Das hat sich mit Beginn der Spiele schlagartig gedreht. Die russische Bogenschützin Swetlana Gombojewa erleidet während des Wettkampfes einen Hitzschlag, die deutsche Ruderin Leonie Menzel bekommt im Endspurt Kreislaufprobleme. Nach seinem Triathlon-Triumph sackt Kristian Blummenfelt aus Norwegen im Ziel zusammen, muss sich übergeben und wird mit dem Rollstuhl rausgefahren, obwohl der Wettkampf extra in die Morgenstunden ab 6.30 Uhr gelegt worden war. Jetzt droht auch noch ein Taifun über Japan zu fegen – die Luftfeuchtigkeit soll bis Sonntag von 70 auf 90 Prozent steigen. Anzeige

Die Bedingungen machen nicht nur dem Kreislauf der Sportlerinnen und Sportler zu schaffen. Bogenschützin Lisa Unruh kämpfte gegen feuchte, rutschende Hände, um ihre Zielsicherheit zu erhalten. Dass sich die Tennisbälle blau färben, weil der aufgeheizte Boden Farbe verliert, ist da eher eine Anekdote am Rande. Der internationale Wettkampfkalender sieht immer mal wieder Hitzewettkämpfe vor – siehe die Aus­tra­lian Open im Tennis oder die Leichtathletik-WM im Oktober 2019 in Katar bei bis zu 40 Grad. Doch die Mischung aus Hitze und Luftfeuchtigkeit in Japan stellt die Athletinnen und Athleten vor ungekannte Herausforderungen.

"Wir haben unseren Athleten im Vorfeld empfohlen, den Ergometer ruhig mal in der Sauna aufzustellen", erklärt Christine Kopp, Internistin und Sportmedizinerin der Uni Tübingen, die bei Olympia zum Betreuerstab des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gehört. Ruderer Oliver Zeidler simulierte die Tokio-Bedingungen mit einer selbst angefertigten Wärmekammer im Keller seines Elternhauses im bayerischen Schwaig. Warme und feuchte Trainingsräume gehörten also zum langfristigen Trainingskonzept einiger Athleten. In Potsdam wurde der Strömungskanal der Schwimmer für die Triathleten extra auf 30 Grad erhitzt. Klimatrainingslager im Vorfeld fielen jedoch teilweise der Pandemie zum Opfer. Dabei wären die sehr wichtig gewesen. "Der Körper merkt sich das, wenn er öfter unter Hitzebedingungen trainiert“, so Christine Kopp.

Es wird gekühlt, was das Zeug hält Gerade die Leichtathleten hätten bei der WM 2019 in Katar viel darüber gelernt, wie sich der Körper an grenzwertige Bedingungen anpasst. "Damals sprachen im Vorfeld alle von den Läufern und Gehern. Wir haben aber festgestellt, dass die Werfer genauso betroffen sind. Ihr Wettkampf unter praller Sonne geht inklusive Einwerfen über zwei Stunden." Einige Werfer würden die Hitze und Schwüle nicht so gut wegstecken, weil sie konditionell nicht über das Niveau der Läufer verfügten. In Tokio wird nun gekühlt, was das Zeug hält. Einige Verbände wie die Kanuten nahmen 80 Kilogramm schwere Kältebecken mit 13 Grad Wassertemperatur mit nach Japan und an die Wettkampfstrecke. Christine Kopp empfiehlt kalte Handtücher für den Nacken, nicht aber Eis auf dem Kopf: "Das kann zu Migräneattacken führen."