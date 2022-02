Eine Welt, eine Familie? Olympische Spiele in Peking starten mit Botschaft des Regimes

In der Mitte des Pekinger Nationalstadions schwangen Hunderte Freiwillige Stangen, die im Wind wiegenden Reispflanzen glichen. Sie repräsentierten den ersten Teil des ersten Monats im chinesischen Mondkalender, den Frühlingsanfang. Die Choreografie zeichnete ein beeindruckendes Bild in das Rund, untermalt von einer LED-Show auf der Innenfläche des Stadions. Dann startete der Countdown zum ersten Feuerwerk des Abends mit einer ungewöhnlichen Zahl: der 24. Im chinesischen Mondkalender sind die zwölf Monate in zwei Teile geteilt – macht 24, der erste davon ist der Frühlingsanfang. Anzeige

Ganz nebenbei waren es die 24. Olympischen Winterspiele, die Chinas Staatschef Xi Jinping rund eineinhalb Stunden später um kurz vor 22 Uhr Ortszeit am Freitagabend unter dem Motto "One World, One Family" ("Eine Welt, eine Familie") für eröffnet erklärte. Nach seinen Worten donnerte das nächste Feuerwerk, lauter als beim ersten Mal, die Vibrationen waren auch auf den Sitzplätzen des trotz Corona-Pandemie gut gefüllten Olympiastadions zu spüren, das nach den Sommerspielen 2008 zum zweiten Mal Schauplatz einer Eröffnungsfeier war – eine olympische Einmaligkeit. 25 Minuten später entzündete Skilangläuferin Dinigeer Yilamujiang gemeinsam mit dem Nordischen Kombinierer Zhao Jiawen die olympische Flamme. Yilamujiang gehört zu der von China verfolgten Minderheit der Uiguren – eine Botschaft des chinesischen Regimes gegen die Vorwürfe großer Teile der internationalen Staatengemeinschaft.

Eröffnungsfeier mit beeindruckenden Momenten

Regisseur Zhang Yimou hatte diese Eröffnungsfeier zurückhaltender gestaltet als vor 14 Jahren. Trotzdem gelangen ihm und den 3000 Statisten – 12.000 weniger als 2008 – beeindruckende Momente. "Einfache, sichere und großartige" Spiele sollen es werden, kündigte Organisationschef Cai Qi an – nicht nur angesichts der Pandemie ein ambitioniertes Unterfangen.



Um 20:16:32 Uhr Pekinger Zeit öffnete sich ein Tor und die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller der Winterspiele betraten die Bühne. Traditionell machte Griechenland als Wiege der Spiele den Anfang, danach folgten die Teams in der Reihenfolge des Alphabets des Gastgeberlandes. Deshalb musste die deutsche Mannschaft auch knapp eine Stunde auf ihren Auftritt warten, ehe sie als 85. von 91 Nationen ins Stadion einlief. Die fünffache Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein und der zweifache Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich führten das Team D an.

IOC-Präsident Thomas Bach verzichtet auf Kritik

IOC-Präsident Thomas Bach verzichtete auf Kritik am Gastgeber, beschwor die verbindende Funktion des Sports: "In unserer brüchigen Welt, in der Spaltung, Konflikte und Misstrauen ständig zunehmen, zeigen wir der Welt: Ja, es ist möglich, erbitterter Gegner zu sein, zugleich aber friedlich und respektvoll zusammen zu leben."

Bach beruft sich stets auf die politische Neutralität des Internationalen Olympischen Komitees: Beim Einzug der Sportlerinnen und Sportler blieb Politik trotzdem nicht außen vor. Während bis auf China kaum ein Land vom Publikum bejubelt wurde und es im Stadion – bis auf die Musik – ziemlich still war, erhielt Pakistans Team viel Jubel. Chinas Nachbarland ist ein politischer Verbündeter und zugleich Erzfeind von Indien – dessen Verhältnis zu China wiederum als schwierig gilt.