Olympische Spiele in Ostdeutschland: „Keine launige Bierrunde“

Leipzig/Schmalkalden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) glaubte an einen Scherz. „Heute ist unstreitig der 19.11.2019 oder doch der 1. April? Es bleiben einfach Fragen über Fragen, aber mir geht Bob Dylan‘s Song durch den Kopf: ,The answer, my friend, is blowin’ in the wind The answer is blowin’ in the wind!’“, schrieb der Politiker auf Twitter.

Idee von Impulsgebern für die Sportpolitik

Dabei meinen es zwei Privat­personen durchaus ernst und trommeln seit vorgestern 0.01 Uhr mit einer eigenen Internetseite, einem 18-seitigen Konzeptpapier und Vorab-Presseberichten für ihre Idee: Die Olympischen Spiele sollen 2030 in Thüringen, Sachsen und Bayern ausgetragen werden. Bei den Initiatoren handelt es sich um Mike Helios, Sprecher der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, und Hannes Hofmann, Chefreporter der Zeitschrift Superillu. „Hinter uns stehen Vertreter der Spitzensportverbände und Leute wie Andreas Trautvetter (Anm. d. Redaktion: Präsident des deutschen Bob- und Schlittenverbandes). Wir sind keine launige Bierrunde, sondern sehen uns vielmehr als Impulsgeber für die Sportpolitik. Dorthin spielen wir den Schneeball jetzt weiter“, versicherte Helios gegenüber der LVZ. Ausgerechnet von Trautvetters Verband kam prompt eine erste heftige Reaktion. Nur wenige Stunden nachdem die Idee bekannt geworden war, meldete sich Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands zu Wort. „Es kann nicht sein, dass sich jeder wie er will, für Olympia bewirbt“, erklärte er.

Der Osten sei bereit für die Spiele

Helios ließ sich von solchen Aussagen nicht beeindrucken. Für eine Nummer zu groß hält er das Projekt keineswegs. Ganz im Gegenteil: „Wir müssen weg vom baulichen Gigantismus mit irreparablen Bauwunden. Die Sportanlagen sind vorhanden. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist Ostdeutschland mit der Idee und 40 Jahre nach der Wiedervereinigung bereit für die Spiele“, glaubt er. Infrastruktur oder Schneesicherheit, das sind für den PR-Mann alles lösbare Aufgaben. „Es gibt technische Möglichkeiten. Zur Not holen wir einen Zug voller Schnee aus Österreich“ so Helios in seiner hemdsärmeligen Art.

Olympische Spiele ein Traum!?

Möglicher Austragungsort soll Oberhof (Thüringen) mit seinem Biathlon-Stadion, der Bobbahn und Sprungschanze sein. Wettkämpfe könnten außerdem in den Eisstadien in Dresden, Chemnitz oder Erfurt stattfinden werden. Als weitere Standorte sind Altenberg und Klingenthal vorgesehen. Für die alpinen Wettbewerbe soll Garmisch-Partenkirchen im benachbarten Bayern ins Boot geholt werden. „Olympische Spiele wären für unseren Landkreis ein Traum“, sagte Christopher Eichler, Sprecher des Landratsamtes Schmalkalden-Meinigen.

Breitseite aus Bayern

Sachsens Politik reagierte zurückhaltend. „Ob daraus in absehbarer Zeit tatsächlich eine Olympiabewerbung Deutschlands entsteht, muss mit allen Partnern gemeinsam erörtert und geplant werden“, teilte Innenminister Roland Wöller (CDU) mit. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kann der Idee aber „zweifellos einen Reiz“ abgewinnen. Eine Breitseite flatterte aus Bayern nach Thüringen. „Das ist doch lächerlich und aus der Hüfte geschossen“, sagte Vorstand Peter Fischer vom SC Garmisch.

DOSB muss prüfen

Ob es am Ende überhaupt zu einer Bewerbung reicht, muss der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheiden. Nur er kann die entsprechenden Unterlagen beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) einreichen. „Seitens des DOSB werden wir dieses mögliche Konzept zu gegebener Zeit gerne sachgerecht prüfen und bewerten, ob es ein chancenreiches sein kann“, sagte Präsident Alfons Hörmann.

Dirk Thärichen zurückhaltend

Dirk Thärichen kennt den langen und mühsamen Weg hin zu einer Olympiabewerbung genau. Der heutige Chef der Konsum-Genossenschaft war in Leipzig Olympia-Manager und hat die am Ende vor dem IOC gescheiterten Pläne für die Sommerspiele 2012 mit vorangetrieben. Entsprechend vorsichtig blickt er deshalb auf den Vorstoß aus Thüringen. Die jetzige Initiative setze eher darauf, bestehende Sportstätten zu nutzen. „Aber man erschließt damit natürlich keinen neuen Markt – wie bei den nächsten Olympischen Winterspielen 2022 in Peking“, so Thärichen.

Zumindest eine Sache ist Helios und Hofmann an nur einem Vormittag gelungen: Bundesweit wird in Sportverbänden und in der Politik kontrovers über Olympische Spiele 2030 in Deutschland diskutiert.

Matthias Roth und Björn Meine