Olympische Spiele in Tokio offiziell eröffnet - Bach: "Anders, als wir es uns vorgestellt hatten"

Bis zum 8. August werden Athleten aus rund 200 Nationen in 339 Entscheidungen um Medaillen kämpfen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit insgesamt 430 Startern dabei. Analysten sagen voraus, dass es für 35 Medaillen reichen wird. Vor fünf Jahren in Rio des Janeiro war für das deutsche Team 42-mal Edelmetall herausgesprungen. "Die internationalen Prognosen weisen eher auf ein schwächeres Abschneiden als in Rio hin", sagte auch Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig und wies zudem darauf hin, dass es aufgrund der Corona-Beschränkungen vor Ort eher ungewöhnliche Spiele werden.