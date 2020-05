"Wären aufs Treppchen gerudert": Boykott-Bitterkeit ist bei Frank Schütze noch spürbar

Die Bitterkeit bei Frank Schütze ist noch 40 Jahre später spürbar. „Wir Sportler mussten den Kopf hinhalten“, sagt der heute 63-Jährige, als er auf den westdeutschen Olympiaboykott der Sommerspiele 1980 angesprochen wird. „Die Wirtschaft brauchte nicht zu boykottieren“, ergänzt der damals für den HRC Hannover aktive Weltklasse-Ruderer. Wütende Sportler Damit spielt er auf den Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt in der UdSSR kurz vor der Olympiaeröffnung an. In diesem Rahmen wurde ein umfangreiches Wirtschaftsabkommen geschlossen – ungeachtet des Einmarsches sowjetischer Truppen nach Afghanistan ein halbes Jahr zuvor. Die Janusköpfigkeit der BRD-Regierung – Widerstand gegen US-Forderungen nach einem ökonomischen Embargo, aber Gefolgschaft beim US-Sportboykott – machte die Sportler wütend und ratlos. Briefe an die Bundestagsfraktionen blieben unbeantwortet oder erschöpften sich in Formeln wie „Bündnistreue“, erzählt Schütze.

„Wir hatten Ende April bei einem Treffen von Olympioniken aus allen Sportarten in Dortmund unsere Position formuliert, dass wir in Moskau starten wollen“, sagt er. Flugblätter wurden an die Bevölkerung verteilt. „Wir haben ganz unterschiedliche, aber durchweg sachliche Antworten erhalten“, sagt Schütze rückblickend. Im HRC fand das Ruder-Trio mit Horst Meyer, Achter-Olympiasieger 1968 und Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees ­­für Deutsch­land (NOK), sogar einen prominenten Unterstützer. "Wir hatten zwei bis drei Sekunden Abstand zur DDR" Für Schütze und seine Klubkollegen Wolfram Thiem und Wolf-Dietrich Oschlies ging es um den größten Traum, den sich ein Sportler erfüllen kann. Das olympische Erlebnis hatte das Trio schon 1976 in Montreal, dort verpasste es im Achter Edelmetall nur knapp. Für Moskau galten sie, der Kern des Maschsee-Vierers, als Medaillenanwärter. „Wir wären aufs Treppchen gerudert“, sagt Schütze überzeugt. Polen, der tatsächliche Olympiadritte 1980, war 1979 WM-Zehnter, sieben Ränge hinter dem Maschsee-Vierer, und lag im olympischen Finale acht Sekunden hinter der siegreichen DDR-Crew. „Wir hatten zwei bis drei Sekunden Abstand zur DDR“, ergänzt Schütze.

Schon ein paar Jahre her... © privat

Doch die Sportler konnten den Boykottbeschluss des NOK (59:40 Stimmen) am 15. Mai nicht verhindern. „Danach kam die große Leere“, sagt Schütze und betont, dass NOK-Präsident Willi Daume „ehrlich zu den Sportlern gewesen ist. Er hat uns über die Entwicklung in den anderen Ländern informiert“, sagt Schütze. Dadurch erhielten die Sportler die bittere Erkenntnis, dass Italiener, Franzosen und Briten in Moskau starteten, trotz des politischen Drucks. "Rückstand war nicht aufzuholen" Schützes Konsequenz: Er beendet den Leistungssport mit 23 Jahren und steigt zurück ins Medizinstudium ein. „Ich habe 1980 noch versucht, das Physikum abzulegen, aber der Rückstand durchs Training (21 Einheiten pro Woche, d. Red.) war nicht aufzuholen.“ Ab 1981 war er beim RC Angaria im „studentischen Rudern“ mit sechs bis sieben Einheiten pro Woche aktiv. „Ich musste ja abtrainieren.“ Schütze, heute Chirurg in Saarbrücken, kann nachvollziehen, wie schwer es heute den Sportlern fällt, die Olympiaabsage für 2020 zu verkraften. Indirekt aber rät er den Athleten zu viel Geduld: „Ich glaube erst an die Austragung, wenn es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt.“