Olympia in Tokio: Zwei Mitarbeiter des Organisationskomitees positiv auf Corona getestet

Zwei Mitarbeiter des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Ok vom Samstag habe sich die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten damit auf drei erhöht. Jetzt seien bei einer Frau und einem Mann Covid-19 festgestellt worden. Beide werden zunächst in häuslicher Quarantäne weiter arbeiten und nicht mehr im Ok-Hauptquartier in der Nähe der Bucht von Tokio.