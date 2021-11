Olympische Spiele im Kreuzfeuer deutscher Politiker: "Das IOC muss ebenso wie die FIFA entmachtet werden"

Ein viertel Jahr vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking wird unter deutschen Politikern Kritik an der Menschenrechtslage in China laut. Der Grünen-Außenexperte Jürgen Trittin sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), es wäre "klug", wenn westliche Staats- und Regierungsvertreter die Spiele nicht durch ihre Anwesenheit aufwerteten. Er forderte überdies, offensiver gegen Sportverbände wie das Internationale Olympische Komitee oder den Fußball-Weltverband vorzugehen. " Das IOC muss ebenso wie die Fifa entmachtet werden ", sagte er und warf den Organisationen Vetternwirtschaft und Korruption vor. Zuvor hatte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, für einen diplomatischen Boykott der Winterspiele plädiert.

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert, sagte dem RND: "Seit den Sommerspielen in Peking 2008 befinden sich die Menschenrechte in der Volksrepublik in freiem Fall.“ Sie nannte China einen "systemischen Rivalen aller freiheitsliebenden Demokratien". Ob die Athletinnen und Athleten bei den Spielen in Peking starteten, sollten sie frei entscheiden, betonte die Unionspolitikerin. Als Personen des öffentlichen Lebens wirkten sie zwar wie Vorbilder, jedoch gingen ihre Pflichten nicht über sportliche Aktivitäten hinaus. "Das ist richtig so und sollte so bleiben", so die Abgeordnete. Anders verhält es sich ihrer Meinung nach mit Regierungsvertretern. Der Westen solle sich hier auf einen gemeinsamen Kurs einigen.