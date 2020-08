"Haben die Amerikaner nervös gemacht": Walter Mahlendorf über den Olympia-Coup 1960

Ein schöner Zufall. Olympiasieger Walter Mahlendorf stärkte sich nach seinem Training in einer Kneipe namens D-Zug in der hannoverschen Innenstadt. Und in diesem Lokal, das den perfekten Namen für einen 100-Meter-Sprinter trug, gab es Bier und Bratwurst, erinnert sich der heute 85-Jährige, der damals das Trikot von 96 trug. „Es war eine kleine Belohnung, ein Ritual.“ Aber nicht nur die Ernährung machte den Unterschied zu den heutigen Leichtathletik-Profis aus. Sport galt als schöne Nebensache, Mahlendorf arbeitete Vollzeit. „Ich habe nach der mittleren Reife eine Lehre als Großhandelskaufmann gemacht“, erzählt der Sprinter, der aus Sarstedt stammt. Angefangen hat er bei Schlöbcke, einer Zeichenblock-Fabrik. „Dann habe ich bei der ,Conti’ gearbeitet, danach bin ich zum Sportamt der Stadt Hannover gewechselt, als Angestellter“, berichtet Mahlendorf. Juniorenmeister im Dreisprung Training bei 96 war zweimal in der Woche – im Eilenriedestadion, damals noch mit Aschenbahn. Das Niedersachsen-Stadion am Maschsee sah Mahlendorf in jener Zeit nur in beruflicher Mission oder zu großen Meisterschaften oder Länderkämpfen – wie 1957. Da nahm er im Duell mit Großbritannien noch als Dreispringer teil, seiner ersten leichtathletischen Liebe. Beim TKJ Sarstedt formten die Übungsleiter Erich Scheel und Walter Schläger den Jugendlichen, der mit 15 Jahren mit der Vereinsleichtathletik begonnen hatte, in kurzer Zeit zum deutschen Juniorenmeister im Dreisprung (1954). Zwei Jahre später wiederholte er, im 96-Dress, den U22-Dreisprungsieg.

Den Titel-Hattrick verhinderte 1955 keine Verletzung, sondern ein Missgeschick. Mahlendorfs Stellpatzkarte, eine bürokratische Formalie in der Leichtathletik, war nicht rechtzeitig abgegeben worden. Darauf schloss der damalige Oberkampfrichter den Sportler vom Wettkampf aus. Eine der wenigen Enttäuschungen in Mahlendorfs Laufbahn. „Wir werden niemals Freunde“, sagte er jenem Funktionär, wenn dieser ihm später begegnete. Disziplinenwechsel mit Erfolg Dass Mahlendorfs größere Begabung im Kurzstreckenlauf liegt, entdeckte Erwin Huber. Der Olympiavierte von 1936 im Zehnkampf trainierte damals die 96-Sprinter und bewog Mahlendorf zum Disziplinenwechsel. Der Erfolg stellte sich blitzartig ein – schon ein Jahr nach dem Großbritannien-Länderkampf lief der Hannoveraner mit 10,4 Sekunden seine 100-Meter-Bestzeit. Daraufhin wurde er in die deutsche Sprintstaffel berufen und Europameister – unter schwierigsten Bedingungen. „Es goss während des Finales in Stockholm, die Bahn war aufgeweicht und tief“, erzählte er. Mahlendorf lief damals am Start, es folgten drei Weltklassesprinter, Armin Hary (100-Meter-Europameister), Harys Vorgänger Heinz Fütterer und Manfred Germar, der 1958 den EM-Titel über 200 Meter gewann.

Der letzte Wechsel: Walter Mahlendorf übergibt den Staffelstab an Bernd Cullmann. © imago images

Es zeugt von Mahlendorfs Zuverlässigkeit, dass sein Staffelplatz auch in den folgenden Jahren nicht ernsthaft in Gefahr geriet. „Es war gar nicht so einfach, sich zu empfehlen, weil Hannover keine Sprinter-Hochburg wie Köln oder Karlsruhe war“, erzählte Mahlendorf. Doch eine erfolgreiche Staffel muss nicht nur schnell sein, sondern auch menschlich harmonieren. Und Mahlendorf war bei den Kameraden angesehen. „Mit Armin Hary konnte ich richtig gut, wir sehen uns auch heute noch bei runden Geburtstagen“, erzählt Mahlendorf. US-Amerikaner zeigen Nerven Die Freunde Hary und Mahlendorf sowie die Kölner Bernd Cullmann (nicht verwandt mit dem gleichnamigen Fußballer) und Martin Lauer bescherten in Rom 1960 dem deutschen Sprint eine Sternstunde. Sie liefen zur bisher einzigen olympischen Goldmedaille in dieser Disziplin. Der Favorit USA, der das Ziel knapp vor dem deutschen Quartett erreicht hatte, wurde nach einem Überschreiten der Wechselmarke 15 Minuten nach dem Rennen disqualifiziert. „Wir haben die Amerikaner nervös gemacht mit unserer Weltrekordeinstellung schon im Vorlauf“, sagt Mahlendorf. Und da die Deutschen jene 39,5 Sekunden im Finale wiederholten, musste das US-Quartett volles Risiko gehen und überzog dabei.