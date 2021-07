"Einfach nur unfassbar": Turn-Ass Toba steht zur Wahl als deutscher Olympia-Fahnenträger

Eine große Aufgabe, vor den Augen der Welt – aber in einem leeren Stadion: Das sind die Aussichten für die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 23. Juli in Tokio. Fahnenträger? Ja, Mehrzahl. Erstmals soll bei der Eröffnungsfeier ein Duo aus Frau und Mann die Flaggen ins Olympiastadion tragen. Das Internationale Olympische Komitee wollte im März 2020 mit der Regeländerung ein Zeichen für größere Geschlechtergerechtigkeit setzen.

Anzeige

Ab sofort läuft die Wahl fürs Duo. Einer von insgesamt zehn Kandidaten: Hannovers Turn-Ass Andreas Toba – der „Hero de Janeiro“ von 2016. „Es ist die größte Ehre eines Sportlers, bei den Olympischen Spielen die Flagge für sein Land zu tragen. Alleine auf der Wahlliste zu stehen, ist einfach nur unfassbar“, sagte der 30-Jährige und zeigte sich im Trainingslager im japanischen Joetsu „extrem dankbar“.