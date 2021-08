Letztes Olympia-Wochenende in Tokio: Endspurt für die 60.000 freiwilligen Helfer

Auf den mehr als 40 Fernsehgeräten im Pressezentrum laufen die finalen Wettkämpfe im Karate, Basketball und Boxen. Die Olympischen Spiele biegen auf die Zielgerade ein, knapp 50 Medaillensätze werden am Wochenende noch vergeben. Es ist auch der Endspurt für die gut 60. 000 freiwilligen Helfer. Einer von ihnen ist Peter Raabe. Der 60-Jährige hilft Journalisten bei all ihren Problemen. Und das wahlweise in Deutsch, Japanisch und Englisch. Raabe ist gebürtiger Lüneburger und seit 36 Jahren mit einer Japanerin (Pianistin und Unidozentin) verheiratet. Vor fünf Jahren sind sie dem Ruf der Familie nach Tokio gefolgt. "Da war für mich klar, dass ich als Helfer bei den Spielen sein will", sagt er. Denn seit 1972 fasziniert ihn Olympia. "Ich war als Neunjähriger in Kiel bei den Segelwettbewerben. Vom Sport habe ich nichts verstanden, aber die Atmosphäre war großartig." Anzeige

Raabe ist einer von den wenigen, die von innen und außen auf die Pandemiespiele blicken dürfen. Von Den-en-chofu, einem ruhigen Viertel, wo auch deutsche Botschaftsangehörige wohnen, pendelt er alle zwei Tage ins Pressezentrum zum Achtstundendienst. Unbezahlt, freiwillig. Er hat dafür sogar Urlaub genommen. "Also, ich bin froh, dass ich dabei bin", stellt er klar, "das erfüllt mich mit Stolz." Doch da ist auch die Kritik an den Spielen. Gut 80 Prozent der Japaner sind gegen die Austragung. "Das war die Zahl vor der Eröffnung, weil die Leute Angst hatten, dass die Infektionszahlen nach oben gehen."

Coronazahlen steigen auf Höchstwert Was aktuell passiert. 5042 neue Corona-Fälle waren es am Freitag – Höchstwert in der 37-Millionen-Metropole. Ist Olympia schuld? Raabe: "Die Zahlen würden auch so hochgehen. Das sieht man beim Blick aufs ganze Land." Die Spiele sind für ihn kein Su­per­sprea­der­event. "Die Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln sind sehr hoch. Da wird penibel drauf geschaut." Das liege in der Natur der Japaner: "Sie wollen 100-prozentig arbeiten, in allem perfekt sein." Zum Ende hin kippe die Stimmung sogar in Richtung pro Olympia. "Das liegt an den vielen Medaillen", sagt Raabe. Judo, Skateboarding, BMX, "aber vor allem die zwei Prestigeerfolge im Baseball gegen die USA sorgen für Nationalstolz". Auf Brücken, Bordsteinkanten – überall stehen Menschen und versuchen, einen Blick auf die ohne Zuschauer ausgetragenen Wettbewerbe zu erhaschen.

Seine Frau und sein Sohn finden es toll, dass er als Helfer dabei ist. Im Bekanntenkreis werde das aber auch kritisch hinterfragt. "Da kommen Fragen: Wieso machst du das, setzt dich der Gefahr aus und dann noch freiwillig?" Raabe hat aber keine Angst, sich zu infizieren. Er hätte es verstanden, wenn die Spiele abgesagt worden wären, "aber ich freue mich, dass sie stattfinden". Die Sportler auch. Auf dem Fernseher hängt sich gerade die bulgarische Karateka Ivet Goranova die Goldmedaille um. Es ist ihr Höhepunkt, auf den sie fünf Jahre lang hingefiebert und trainiert hat. Judoka, Ruderer, Sportschützen – allen ergeht es so. Olympia hat selbst den Blickwinkel eines Tennismillionärs wie Alexander Zverev verändert, vom "Das braucht kein Mensch"-Geg­ner zum "Hier spielt man für ein ganzes Land"-Befürworter. Die Faszination der Spiele ist für die Sportler geblieben. Daran hat auch Corona nichts geändert. Mehr noch: Aufgrund des Ausschlusses der Zuschauer sind sie weiter in den Fokus gerückt. Die Tokio-Spiele sind positiv betrachtet die puristischsten der Neuzeit.