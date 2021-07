Spannung pur: Giovanna Scoccimarro verpasst bei Olympia Bronze nur knapp

Was für ein knappes Ding für Giovanna Scoccimarro! Das Judo-Ass aus Hannover, das für den MTV Vorsfelde kämpft, hat bei den Olympischen Spielen in Tokio denkbar knapp die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gegen die Niederländerin Sanne van Dijke verpasst.

Anzeige

Für die 23-Jährige war es die erste Olympia-Teilnahme. Scoccimarro selbst strotzte vor dem Abflug nach Tokio vor Selbstvertrauen. Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER verriet sie, dass sie in diesem Jahr einen Taschenkalender bei sich hat. In jeder Woche bis zum Ende der Spiele in Tokio steht der Satz: "Du wirst Olympiasiegerin 2021." Damit wollte sie ihren Kopf auf die Siegerstraße führen. Für eine Medaille hat es nur knapp nicht gereicht. Nach 11:44 Minuten Kampfzeit katapultierte die Niederländerin van Dijke die Hannoveranerin auf die Matte. Der MTV-Athletin blieb Platz fünf.