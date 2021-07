Olympiasiegerin? Warum nicht! Giovanna Scoccimarro glaubt immer mehr an sich

„Eigentlich hasse ich Taschenkalender”, sagt Giovanna Scoccimarro. Seit Anfang des Jahres hat das Judo-Ass aus Hannover trotzdem einen und schlägt ihn regelmäßig auf. Denn in diesem Jahr ist alles anders. Im Olympia-Jahr 2021. In dem Jahr, in dem die 23-Jährige in der Gewichtsklasse bis zu 70 Kilogramm eine Medaille gewinnen will. Sie blättert durch die Seiten. Am Ende jeder Woche steht ein Satz, immer und immer wieder: „Du wirst Olympiasiegerin 2021.“ Anzeige Scoccimarro glaubt an sich. Sie hat das Talent zu Gold, doch ihre Konkurrenz ist gut. Das hat sie erst kürzlich bei der Weltmeisterschaft in Budapest spüren müssen, als sie im Achtelfinale gescheitert war und letztlich noch einige bange Tage hatte, ob Bundestrainer Claudiu Pusa sie überhaupt zu den Spielen nach Tokio mitnehmen würde. Sie darf mit.

Nun liegt der volle Fokus auf die Vorbereitung. Dabei hat sie einen besonderen Blick auf ihre mentale Stärke. Der Taschenkalender-trick ist nur ein Beispiel. „Damit will ich meinen Kopf etwas manipulieren“, sagt sie. „Ich versuche, gar nicht erst negative Gedanken an mich heranzulassen.“



Im Alltag auch mal auf andere Gedanken kommen Psychologie ist also das Stichwort. Scoccimarro (Heimatverein: MTV Vorsfelde) macht den Vergleich zu den Olympischen Spielen in Rio 2016. In der Gewichtsklasse bis 66 Kilo gewann damals der Italiener Fabio Basile völlig überraschend. „Er soll morgens in den Frühstückssaal gegangen sein und laut gesagt haben: ,Ich werde heute Olympiasieger‘“, erzählt Scoccimarro. „Das werde ich natürlich nicht machen. Aber es reicht, wenn ich es mir selbst sage.” Wichtig ist ihr auch, dass sie nicht zu viel an ihren Sport denkt – und im Alltag auch mal auf andere Gedanken kommt. In ihrer Wohnung in der Südstadt kocht und backt sie gerne. Am Wochenende fährt sie oft zu ihren Eltern in der Nähe von Gifhorn. „Ich bin ein Dorfmensch und genieße auch das Leben außerhalb der Stadt“, sagt sie. Ablenkung findet sie aber auch bei ihrer Arbeit. Als Kauffrau für Büromanagement bei VWN in Stöcken arbeitet sie fünf Stunden pro Tag, anschließend geht’s zum Training am Olympiastützpunkt. „Wenn ich überlege, dass ich mit Blick auf Olympia nur meinen Sport gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht.“ So aber findet sie einen guten Ausgleich.