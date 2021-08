Großer Bahnhof am Flughafen: Scoccimarro und Wandtke kehren mit Medaillen zurück

Alsbald nach der Landung widerfuhr Wandtke, was er auf der Matte tunlichst vermeiden will: Er wurde ausgehebelt und in die Luft geworfen. Die Kämpfer ließen ihn hochleben. Ein komisches Gefühl? „Gar nicht. Und jeder von den Jungs allein hätte mich hochwerfen und sicher fangen können“, so Wandtke.

Manch ein Reisender mag sich erschrocken haben am Flughafen in Langenhagen. Die Judokas Giovanna Scoccimarro und Igor Wandtke sind nämlich alles andere als leise empfangen worden nach dem Gewinn von Teambronze. Es gab Jubel und Sprechchöre. Sogar zwei Konfettikanonen böllerten los. Freunde, Familien und die Trainingsgruppe waren da. „Das war eine super gelungene Überraschung“, sagte Wandtke, der seit dem 4:2 über die Niederlande im Kampf um Platz drei kaum geschlafen hatte.

Scoccimarro war allerdings ganz froh, dass sie nicht geworfen wurde. Sie blieb strahlend am Boden und sagte: „Mit einem so großen Aufgebot hatte ich nicht gerechnet.“ Die 23-Jährige trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Team Goldbär“, sie ist eben ein großer Freund von Gummibärchen und freute sich über den großen Olympiakuchen, der ihr überreicht wurde. „Er hat aber etwas Konfetti abbekommen“, berichtete die Kämpferin des MTV Vorsfelde.

Paris ist schon fest im Blick

Sie will nun erst mal runterkommen von dem Stress, sich mental entspannen. Ein kleiner Urlaub in der Heimat ist angesagt, sie besucht ihre Eltern in Ehra Lessien im Landkreis Gifhorn. Tokio sei ein wunderschönes Erlebnis gewesen. Natürlich will sie ihre Karriere fortsetzen, sie peilt die nächsten Spiele an. „Paris 2024 ist ja nicht mehr so lange hin, und ich bin noch jung“, sagt Scoccimarro.

Der 30-jährige Wandtke macht ebenfalls weiter. Er hatte im entscheidenden Kampf um Bronze seinem Zimmerkumpel Sebastian Seidl den Vortritt gelassen: „Alles war genau abgesprochen und hat bestens funktioniert. Ich wusste, er wird seinen Kampf gewinnen.“ Zuvor hatte Wandtke den Leichtgewichts-Olympiasieger Shohei Ono aus Japan im Viertelfinale bezwungen, ein bemerkenswerter Erfolg. „Olympiasieger-Besieger“ prangte in goldenen Buchstaben auf seinem T-Shirt, mit dem er in Langenhagen landete.

Ellbogenverletzung will auskuriert werden

Wandtke will nun etwa einen Monat Pause machen und in den Urlaub fahren. Dann beginnt sozusagen schon die Vorbereitung auf den nächsten olympischen Zyklus, im September könnte er im Bundesliga-Team der JT Hannover zum Einsatz kommen. Wichtig ist jedoch, weiter die Ellbogenverletzung auszukurieren, die den vierfachen deutschen Meister auch in Tokio behinderte und seine Spezialität, den Schulterwurf, zur schmerzhaften Angelegenheit machte.

Für seine dritten Olympischen Spiele, daran lässt Igor Wandtke aber keinen Zweifel, will er wieder topfit werden. Darin hat ihn die Bronzemedaille „mit diesem geilen Team“ bestärkt.