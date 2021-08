"Kann es mir nicht erklären": Hering-Pradler und Kanutinnen gehen leer aus

Dass es zum Finale wie aus Kübeln gegossen hat, passte ins Bild. Auf dem Sea Forrest Waterway wirkte es beinahe so, als würden schon vor dem letzten Rennen bei den Spielen in Tokio Tränen fließen bei Sa­brina Hering-Pradler vom Hannoverschen KC. Aber die gab es erst hinterher, als der deutsche Kajak-Vierer als Fünfter ins Ziel gekommen war. „Wir vier Mädels brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben gekämpft wie die Löwen. Wir sind ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Wir waren zumindest dicht dran an den Medaillen“, so Hering-Pradler.

Im Vierer war es knapp, die Deutschen hatten auf den Endspurt gesetzt – aber die Kontrahenten hielten ihr Tempo durch. Schlagfrau Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Dietze fehlten acht Zehntel zu Bronze. Ungarn siegte vor Belarus und Polen. „Wir haben uns wirklich nichts vorzuwerfen und können stolz auf uns sein, auch wenn man es uns jetzt gerade nicht anmerkt“, so Hering-Pradler, die hinterher immerhin zur Abschlussfeier gehen konnte.

Die deutschen Renn-Kanutinnen gingen komplett leer aus. Eigentlich gelten sie als Medaillengarantinnen. Als ein Grund wird angenommen, das Team könnte zu spät in Japan angereist sein; für diese These würde sprechen, dass sich die Crews im Verlauf der Wettkämpfe steigerten. Hering-Pradler sagte: „Ich habe so viel trainiert wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich war so fit wie noch nie. Ich kann es mir nicht erklären. Das schmerzt umso mehr gerade.“

Landestrainer Jan Francik mutmaßte, Corona und die Verschiebung der Spiele um ein Jahr könnten ein Grund gewesen sein. „Wir waren über Jahrzehnte sehr gut drin im olympischen Zyklus und auf den Punkt vorbereitet – und im Jahr danach haben wir geschwächelt.“ Nun geht es also in die Analyse, auch für Hering-Pradler: „Jetzt schauen wir, was geändert werden muss in den nächsten drei Jahren bis Paris. Und dann greifen wir wieder an.“