USA überholt China, Deutschland rutscht ab, San Marino überrascht: Die Medaillenspiegel-Bilanz bei Olympia

Die USA sind zum dritten Mal in Serie die erfolgreichste Olympia-Nation bei Sommerspielen. Das amerikanische Team holte bis kurz vor Abschluss der Wettkämpfe von Tokio 39 Mal Gold, 41 Mal Silber und 33 Mal Bronze und war damit nicht mehr von Platz eins des Medaillenspiegels zu verdrängen. China als Gastgeber der kommenden Winterspiele 2022 in Peking nahm den zweiten Rang (38/32/18) vor Japan (27/14/17) ein. Japan, der Ausrichter der Spiele von Tokio, kam damit auf die deutlich beste Bilanz seiner Olympia-Geschichte.

Aufregung gab es zwischenzeitlich über die besondere Zählweise der USA. Während das IOC auf der offiziellen Homepage der Olympischen Spiele bis zum letzten Tag des sportlichen Großevents China im Medaillenspiegel als Nummer eins angab, erklärten US-Medien das eigene Land zum Führenden. Der Grund: Die USA pflegen, die Medaillen insgesamt zu zählen, das IOC entscheidet den Rang nach gewonnenen Gold-Medaillen. Erst bei Gold-Gleichstand werden Silber und Bronze mit in die Wertung genommen. Mit dem Abschluss am Sonntag dürfte sich die Aufregung über die vermeintlich falsche Zählweise der Amerikaner gelegt haben.

Schlechtes deutsches Abschneiden

Das deutsche Team schaffte es in Tokio zu zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze. Es ist die schlechteste Bilanz Deutschlands seit der Wiedervereinigung. In der Abrechnung sind es vier Medaillen weniger als beim bisher schlechtesten Abschneiden seit der Wiedervereinigung. Das war 2008 in Peking, wo Deutschland 41 Medaillen holte – halb so viele wie beim ersten gesamtdeutschen olympischen Auftritt 1992 in Barcelona.

Weil Frankreichs Handballfrauen sich am Sonntag gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) Gold sicherten, fiel Deutschland sogar noch auf Platz neun zurück. In gleich mehreren Disziplinen konnten deutsche Athleten ihre Leistung nicht wie gewohnt abrufen. Allen voran Speerwerfer Johannes Vetter, dessen Gold-Medaille nahezu sicher eingeplant wurde, sorgte für eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Bundestrainer Boris Obergföll und Vetter beschwerten sich nach dem frühen Aus im Finale und Platz neun in der Gesamtwertung über den Bodenbelag: "Es ist bitter, bei Olympischen Spielen so einen Kindergartenbelag zu verlegen", schimpfte Obergföll. "So ist quasi dem weltbesten Speerwerfer die Chance auf olympisches Gold genommen worden."

Auf Rang neun reihten sich auch die deutschen Springreiter ein. Nach vier Medaillen in der Dressur und in der Vielseitigkeit hätte sich das Team deutlich mehr erhofft. Eine Medaille wäre vor dem letzten Ritt sogar noch drin gewesen, Daniel Deußer wurde auf Killer Queen nach einem Abwurf mit anschließender Verweigerung allerdings zur Aufgabe gezwungen. "Da ist eine Sache schief gelaufen, da hat es keinen Zweck weiterzureiten", erklärte Deußer anschließend.