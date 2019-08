Bericht: BVB-Verteidiger Ömer Toprak von Werder Bremen umworben

In der Innenverteidigung hat Borussia Dortmund aktuell ein Luxusproblem. Seit der Rückkehr von Mats Hummels vom FC Bayern, tummeln sich am Rheinlanddamm gleich sechs Spieler, die auf dieser Position einsetzbar sind. Neben dem erwähnten Hummels gehören dazu Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Leonardo Balerdi, Julian Weigl und Ömer Toprak. Wie der Kicker aus dem Umfeld von Werder Bremen erfahren haben will, steht Letzterer auf der Liste der Hanseaten ganz weit oben.