Hiobsbotschaft für Werder Bremen: Hinrunde für Verteidiger Ömer Toprak gelaufen

Ömer Toprak wird dem SV Werder Bremen bis zum Ende der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler fällt wegen einer Muskel-Sehnenverletzung in der Wade bis zur Winterpause aus. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Damit bleibt Toprak der große Pechvogel bei den Grün-Weißen. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund an die Weser Mitte August plagt sich der 30-Jährige immer wieder mit Verletzungen herum.

Nach den ersten zwei Pflichtspielen für Werder musste er mit einem Muskelfaserriss passen und verpasste die sechs folgenden Partien in der Bundesliga. Nach seinem Comeback spielte er zweimal in der Liga und einmal im Pokal, ehe seine Wadenverletzung wieder aufbrach. Deshalb musste Toprak am Sonntag in Mönchengladbach auch kurz vor dem Anpfiff passen. "Es ist extrem unglücklich und bitter, dass uns Ömer erneut lange fehlen wird“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. "Wir werden alles dafür tun, dass er wieder topfit wird, müssen aber leider bis zum Jahresende auf ihn verzichten."