Omikron-Krisentreffen in der Premier League: Fällt der Boxing Day dem Corona-Chaos zum Opfer?

Wenige Tage vor dem wie ein Nationalheiligtum behandelten Boxing Day ringt die englische Premier League mit den Auswirkungen der Omikron-Variante. Nachdem das Coronavirus am Wochenende zu etlichen Spielabsagen führte, kommen die Klub-Chefs an diesem Montag zu einem Krisentreffen zusammen. "Weihnachten in Gefahr?", fragte am Sonntag die Boulevardzeitung Daily Mail auf ihrer Internetseite angesichts der bedrohlichen Lage im gesamten Land. Traditionell wird in England am 26. Dezember Fußball gespielt. Anzeige

Nur vier von zehn angesetzten Partien des 18. Spieltages wurden am Wochenende ausgetragen. Dabei zeigten die zahlreichen Corona-Fälle beim FC Chelsea Wirkung. Der Tabellendritte kam ohne sieben Profis nicht über ein 0:0 bei den Wolverhampton Wanderers hinaus. Eine mögliche Verlegung des Spiels verhinderte zuvor die Premier League. "Es ist schwer zu verstehen. Ich dachte, wir haben ein starkes Argument mit der Sicherheit und Gesundheit der Spieler", monierte Chelsea-Coach Thomas Tuchel.

Die Impfquote unter den Premier-League-Profis ist bei weitem nicht so hoch wie in anderen europäischen Ligen, bis zum vergangenen Monat waren 31 Prozent noch nicht gegen das Virus geschützt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp sagte vor dem 2:2 am Sonntag bei den Tottenham Hotspur deutlich, dass die Impfung für ihn bei künftigen Transfers eine Rolle spiele.



"Wenn ein Spieler überhaupt nicht geimpft ist, ist er eine ständige Bedrohung für uns alle", sagte der frühere Bundesliga-Trainer laut britischen Medien, darunter auch der Guardian. "Er will keine Bedrohung sein. (...) Aber er ist eine." Deshalb wäre es sehr kompliziert, die Abläufe zu organisieren.

Klopp: Impfung wird "definitiv" Einfluss auf Transfers haben Der 54-Jährige bestätigte zwar keine laufenden Transferverhandlungen, über einen Einfluss des Corona-Themas auf künftige Gespräche mit Neuzugängen habe er aber nachgedacht. "„Ich denke, dass sie (die Impfung) definitiv einen Einfluss darauf haben wird, wen der Klub unter Vertrag nehmen wird.“ Der FC Liverpool hatte am vergangenen Donnerstagmorgen trotz sehr hoher Impfquote drei Spieler mit positiven Corona-Tests gemeldet.