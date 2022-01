"Grenzerfahrung" mit Perspektive: Die Bilanz der DHB-Auswahl bei der Handball-Europameisterschaft

Und täglich grüßt Corona! Deutschlands leidgeprüfte Handballer kommen bei der Omikron-Europameisterschaft nicht zur Ruhe. Am Morgen nach dem verpassten Halbfinale ploppten um 6.30 Uhr auf dem Handy von DHB-Sportvorstand Axel Kromer drei neue Fälle auf. Positive Testergebnisse für Simon Ernst, Patrick Wiencek und einen Offiziellen. Die Liste der ausgefallen Spieler trägt so schon 15 Namen. Vor der sportlich bedeutungslosen Hauptrundenpartie an diesem Dienstag gegen Russland (18 Uhr, ZDF) ist vom ursprünglichen Kader nur noch ein Quartett (Golla, Weber, Köster, Zerbe) im Spiel. Vier von 17 – bedenklich. Anzeige

Für Kromer ist es "eine Grenzerfahrung. Das hat so noch keiner erlebt." Für Hendrik Wagner ist es eine ganz besondere. Der Ludwigshafener war als Nachrücker zum Team gestoßen. Was danach kam, ist für ihn eine "Achterbahnfahrt der Gefühle". Positiver Test, Isolation auf dem Zimmer, Essen vor die Tür. Wagner ist in der Nationalmannschaft, sieht aber keine Menschenseele. Nach sieben Tagen "Einzelhaft" endlich negativ, kam dann das ärztliche Go für das Schweden-Spiel.

"Im Bus habe ich die Jungs das erste Mal gesehen. Das war großartig." Und dann reichte es nur für drei Angriffe. "Die Luft war weg, ich war fertig." Corona-Folgen? "Ich denke nicht", sagt Wagner. Sieben Tage ohne Bewegung auf dem Zimmer würden jedem Hobbyjogger den Atem rauben. Sebastian Firnhaber hat es noch härter getroffen. Auch nachnominiert, ging es für ihn nach einem positiven Test in die Isolation und ohne eine EM-Minute wieder nach Hause – per Krankentransport. Doch was bleibt von dieser EM? Der SPORTBUZZER zieht Bilanz.



Abschneiden: Platz sieben – der kann es noch werden. Bundestrainer Alfred Gislason will die EM aber nicht einfach so abhaken: "Gegen Russland werden wir 60 Minuten durchziehen. Wir wollen mit einem Sieg aus dem Turnier gehen." Doch das Team des Deutschen Handball-Bundes hatte nach der Corona-Explosion nicht wirklich eine Chance. Um mit den Topteams mitzuhalten, hätte es einer eingespielteren Mannschaft bedurft. Mit dem Umbruch hat Gislason aber den richtigen Nerv getroffen – jung, hochmotiviert und in der Vorrunde auch erfolgreich. "Doch dann konnten wir nicht mehr die maximale Qualität abrufen, die im Team steckt", sagt Kromer. Insgesamt habe sich die Mannschaft gut verkauft.

Zukunft: Trotz des Corona-Wahnsinns ist die EM für Gislason ein "wertvolles Turnier". So ist er stolz auf den Spirit im Team. Das habe er selten erlebt. "Und die unerfahrenen Spieler haben wertvolle Erfahrungen gesammelt, auch durch ihre Fehler." Spätestens 2024 zur EM im eigenen Land und zu Olympia soll das DHB-Team wieder um die Medaillen spielen – mit den EM-Entdeckungen Julian Köster, Christoph Steinert und Lukas Zerbe. Auch mit Routiniers wie Paul Drux? "Paul ist mit Jahrgang 95 noch ein paar Jahre in der Lage, auf allerhöchstem Niveau Handball zu spielen. Wir brauchen auch Spieler, die Ü30 und motiviert sind, für Deutschland zu spielen", sagt Kromer.

Bundestrainer: Alfred Gislason hat vor der EM seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Doch seine Amtszeit "ist an Verrücktheit nicht mehr zu überbieten", sagt Kromer. Der Bundestrainer hat sein drittes Turnier gespielt und keines davon unter normalen Umständen. Doch der 62-Jährige hadert nicht: "Ich finde mich immer mit Situationen ab, wie sie sind."