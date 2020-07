Online-Ausbildung zum Schiedsrichter: Das sind die ersten Erfahrungen 

Dieser Artikel ist Teil der Amateurfußball-Initiative #GABFAF. Mehr Infos dazu auf gabfaf.de.

Durchsetzungsstark und reaktionsschnell, empathisch aber unparteiisch, fußballbegeistert aber fokussiert - einem Fußballschiedsrichter wird in den 90 Minuten einiges abverlangt. Die Leistungen sind sowohl persönlich als auch gesellschaftlich von großer Bedeutung. Der Schiedsrichter bleibt im Sport unabdingbar - ohne ihn wird kein Fußballspiel angepfiffen. Inzwischen kann die komplette Ausbildung bis hin zur theoretischen Prüfung, die für die erste Spielleitung berechtigt, sogar online absolviert werden. "Ich habe den Kurs innerhalb zwei Wochen von zu Hause abgeschlossen. Wäre jetzt nicht Corona dazwischen gekommen, könnte ich schon auf dem Platz stehen und mein erstes Spiel pfeifen", sagt Tobin Schebitz ein wenig wehmütig. Der 15-Jährige aus Wunstorf bei Hannover war einer der ersten Online-Absolventen des Schiedsrichter-Lehrgangs.

Angebot wegen Corona-Krise geschaffen Auslöser für das Angebot war die Corona-Krise, die es im Februar und März damaligen Teilnehmern erlaubte, den Kurs auch online zu beenden. Die kostenlosen Kurse für Teilnehmer ab 14 Jahren, anfangs aus reiner Not heraus geboren, sollen nun fester Bestandteil werden. Vorrausetzungen sind lediglich eine Vereins-Mitgliedschaft sowie Begeisterung für den Fußball. Seit der Corona-Pandemie laufen die Online-Kurse auf Hochtouren. „Das digitale Angebot wird bisher gut angenommen“, sagt Bernd Domurant vom Niedersächsischen Fußballverband. Ziel der Verbände sei es, Interessenten zu gewinnen und langfristig für die Tätigkeit des Schiedsrichters zu begeistern.

In acht Webinaren zum Schein Eigentlich sieht der klassische Schiedsrichterlehrgang etwas anders aus: An sieben Lehrabenden werden die aufstrebenden Schiedsrichter zu fertigen Referees ausgebildet. Bei der Online-Ausbildung wird den Teilnehmern das Lehrmaterial zur Verfügung gestellt. Der Ablauf ist je nach Landesverband etwas anders, in Niedersachsen nehmen die Teilnehmer an acht Webinaren mit einer Dauer von jeweils 1,5 Stunden teil. Zwischen den Sitzungen arbeiten die angehenden Schiedsrichter dann immer wieder eigenständig. Die „nicht theoretischen“ Einheiten, zu denen zum Beispiel das Kennenlernen der Schiedsrichter-Paten, die Prüfungen und der Fitnesstest gehören, werden in den jeweiligen Schiedsrichtervereinigungen nachgeholt. Am Ende müssen die Absolventen eine Abschlussprüfung ablegen, die 30 Fragen beinhaltet.

Online-Ausbildung seit Mai Kreisschiedsrichterlehrwart Nils René Voigt aus Hannover sieht in der Online-Variante eine große Chance, die Lehrgänge noch einfacher und schneller durchzuführen. In Hannover ist die Online-Ausbildung seit Mai möglich. Da ein Lehrgang schon absolviert wurde, lässt sich sogar schon eine erste Bilanz ziehen: Hohe Nachfrage und funktionierende Technik schließen einander nicht aus. Die etwa 30 Teilnehmer freuten sich über einen reibungslosen Ablauf. Für den besseren Austausch stehen bei den meisten Ausbildungen zusätzlich Telefon-Sprechstunden und Whatsapp-Gruppen zur Verfügung. Natürlich hat die Online-Ausbildung auch kleine Nachteile: So sei die Hemmschwelle Nachfragen zu stellen höher und eine stärkere Eigeninitiative gefordert.

Positiv seien dagegen die fehlenden Anfahrtswege und die freie Zeiteinteilung. Voigt spricht von einer nie dagewesenen Flexibilität. „Bereits nach dem ersten Kurs sind wir sehr zufrieden und werden die Online-Variante fest in den Lehrgang einbauen“, sagte er. Gleichzeitig sei die Online-Ausbildung aber nicht für alle Teilnehmer gleichermaßen geeignet. So gebe es Interessierte, die nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen oder denen das selbstständige Lernen schwerer falle. Daher soll sowohl die digitale, als auch die analoge Ausbildung in Zukunft angeboten werden. Für die Teilnehmer ist der Online-Kurs kostenlos, lediglich die Vereine zahlen für die Ausbildung 20 Euro. Den durchschnittlichen Zeitaufwand schätzt Voigt auf etwa zwei Wochen.