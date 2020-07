Online-Fifa-Turnier: Neustädter Statstmeisterschaft wird in diesem Jahr virtuell ausgetragen

Juventus Turin gegen Real Madrid, oder doch lieber Borussia Dortmund gegen den FC Liverpool? Bei diesen Paarungen denkt vermutlich jeder im ersten Moment an eine Halbfinalauslosung der Champions League – aber wohl kaum an die Neustädter Stadtmeisterschaft. Weil die traditionelle und bei den Klubs in und um Neustadt beliebte Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen muss, hat Ausrichter TSV Mariensee-Wulfelade für virtuellen Ersatz gesorgt. Ein Online-Fifa-Turnier auf der Playstation soll Klarheit bringen, wer die Nummer eins ist. Das Ersatzturnier wird im selben Zeitraum über die Bühne gehen wie die eigentliche Meisterschaft. Von Sonntag bis zum 25. Juli werden sich jeweils zwei Repräsentanten eines Klubs in einer Partie im Fußballsimulator messen.

Nach der Gruppenphase, die am 20. Juli mit der Partie zwischen dem TV Mandelsloh und dem TSV Bordenau endet, geht es mit dem Viertelfinale weiter. „Damit auch ein viertes Viertelfinale stattfinden kann, kommt neben den beiden Erstplatzierten auch der beste Dritte aus den Gruppen B und C weiter“, sagt Steinbrenner. Auch einen Livestream für die Zuschauer wird es geben. Allerdings werden nur die beiden Halbfinals sowie das Spiel um Platz drei und das Finale live übertragen. Alle vier Spiele finden am 25. Juli im Soccerpark Thebolz (Vahrenwalder Straße 209A in Hannover) statt. Tolle Preise für die Gewinner Und auch bei den Preisen hat sich der TSV Mariensee bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung etwas einfallen lassen. Die Teams auf den ersten drei Plätzen erhalten Playstation-Gutschein-Karten von steigender Wertigkeit. Der Turniersieger bekommt zusätzlich noch einen Pokal in Controllerform mit der Gravur „eSMS 2020 Mariensee.“ Zumindest unter den Fifa-Spielern in den Mannschaften dürften diese Preise für den nötigen Anreiz sorgen. Informationen über die Paarungen und Ergebnisse werden auf dem Instagram-Account des TSV Mariensee-Wulfelade geteilt. Zwar ist das virtuelle Turnier kein gleichwertiger Ersatz für die traditionelle Stadtmeisterschaft, dennoch bringt dieses Projekt wenigstens ein bisschen Fußballatmosphäre ins Wohnzimmer der Spieler. Und vielleicht ja auch in das der Fans.

