Daniel Stendel zurück zum SV Meppen? Fan der Emsländer startet Online-Petition

Der aktuelle Trainer verlässt den Verein am Saisonende - und Daniel Stendel ist auf dem Markt. Einen Versuch ist es wert, hat sich offenbar Markus Kampschnieder gedacht und eine Online-Petition gestartet , um den 46-Jährigen zu seinem Herzensverein, zum SV Meppen zu holen. Er schreibt: "Werft alle Bewerbungsunterlagen in den Papierkorb, holt das Telefon raus und sprecht miteinander. Ich bin mir sicher, diese Liebesbeziehung wartet nur darauf, aufgefrischt zu werden."

Kann man definitiv so sehen. Stendel wechselte als 23-Jähriger von den Amateuren des Hamburger SV zu den Emsländern und ging in der 2. Bundesliga auf Torjeagd - durchaus erfolgreich. 13 Treffer standen am Ende der Saison 1997/98 für den jungen Offensivmann zu Buche, den Abstieg konnte er damit indes nicht verhindern. Über die Zwischenstation FC Gütersloh landete Stendel schließlich bei 96, was zu einer Herzensangelegenheit für ihn wurde: erst Stürmer und Fanliebling, dann Co-Trainer der Reserve und Chefcoach der U17, U19 sowie Profis.

Abschied aus Edinburgh

Erfolg hatte Stendel auch beim FC Barnsley, den er in der Saison 2018/19 wieder zurück in die zweite englische Liga führte. In der folgenden Spielzeit war nach elf Liga-Spielen aber schon wieder Schluss. Stendel wurde entlassen - und heuerte im Dezember in Edinburgh bei Heart of Midlothian an. Weil die Saison in Schottland wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde und die Hearts unter Anwendung der Quotientenregel in die Zweitklassigkeit abgestiegen sind, haben sich die Hearts jüngst einen neuen Trainer gesucht.

Meppen-Fan Kampschnieder hofft nun darauf, dass sein Lieblingsverein die nächste Trainerstation von Stendel wird und appelliert an ihn wie auch die Vereinsverantwortliche der Emsländer: "Macht. Diesen. Traum. Wahr. Danke!"

PS: 37 Personen haben die Petition bis dato (Stand: 25. Juni, 14.41 Uhr) unterschrieben.