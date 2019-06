Onnen auf dem Sprung zum WM-Ticket - Spelmeyer will Weg in die Elite fortsetzen

Erst Höhenflug, dann akustischer Höhepunkt – Imke Onnen will am Samstag am liebsten beides. Beim Meeting in Tübingen will sich die Hochspringerin von Hannover 96 im Duell mit der internationalen Spitze bei Höhen über 1,90 Meter stabilisieren und danach auch bei dem österreichischen DJ-Duo Klangkarussell den Emotionen freien Lauf lassen. „Echt irre, dass sie die zum Meeting geholt haben. Das werde ich mir bestimmt nicht entgehen lassen“, sagt Onnen. Nach den Sprüngen ab 20 Uhr ist zwei Stunden später Tanzen angesagt. Zuvor lastet aber großer Druck auf ihr. „Ich selbst erwarte auch von mir viel“, sagt Onnen. Die Zeit als Überraschungsspringerin ist vorbei. Spätestens nach den 1,96 Metern beim Sieg bei der Hallen-DM ist Onnen eine feste Größe in der Szene. Nur liegt die eigene Bestleistung im Freien erst bei 1,93 Metern. Bei einem Zentimeter mehr liegt die Qualifikationshöhe für die WM im Herbst in Doha.

Onnen in Tübingen gegen die Weltspitze Mit dem neuen Druck geht sie in besonderer Weise um. „Einen Anlauf muss man rund 1000-mal gemacht haben, bevor er richtig verinnerlicht ist. Ich trainiere auch mental. Dann spiele ich den Anlauf im Kopf durch. Das ist manchmal anstrengender, als wenn man wirklich springt. Aber 1000-mal muss man wohl auch das machen“, sagt Onnen. In Tübingen spielt ihr jedoch in die Karten, dass sie keinesfalls Favoritin ist. „Als ich die Meldeliste gesehen hatte, habe ich nur gedacht: Wow, da sind ja alle dabei.“ Die Russin Mariya Lasitskene, die konstant Höhen über zwei Meter meistert, die Ukrainerin Yuliya Lecchenko, die Australierin Nicola McDermott, Svetlana Radzivil aus Usbekistan sind nur einige Topstarterinnen. „Das Feld ist sehr international – und sehr gut“, sagt Onnen. Vier Ziele hat sie. Locker bleiben und die 1,80 Meter vom schwachen Vorjahresauftritt in Tübingen toppen – das fällt leicht. Die 1,90 Meter zu schaffen ist schon schwieriger. Das höchste Ziel wäre aber, nach der geschafften EM-Norm schon vor dem Klangkarussell die Emotionen herauszulassen.

Bilder von Ruth Sophia Spelmeyers Karriere Ruth Sophia Spelmeyer bei den European Athletics Indoor Championships 2015 in Prag. ©

Spelmeyer meldet sich zurück Ihren Weg zurück in die Elite will auch die Hannoveranerin Ruth Sophia Spelmeyer fortsetzen. Nach anderthalb Jahren Verletzungspause hat sie erst wieder zwei 400-Meter-Wettkämpfe absolviert. „Erst zuletzt in Dessau hatte sie wieder das Gefühl, auch einen richtigen Wettkampf absolviert zu haben. Dieses Gefühl muss erst wieder wachsen“, sagt Trainer Edgar Eisenkolb. Die 53,12 Sekunden aus Dessau soll sie nun toppen und sich ihrer früheren Bestzeit (51,40) wieder ein Stückchen nähern. Der Traum von Doha lebt auch in Spelmeyer. Für den Rest der hannoverschen Leichtathleten steht in Göttingen die Landesmeisterschaft an. Die Hoffnungen des VfL Eintracht ruhen auf den Sprintern Robert Wolters (200 Meter), Volker Kienast, Michelle Janiak, Svenja Pape (alle 400 Meter), Aline Petry (400 Meter Hürden) und der Männerstaffel über 4×100 Meter. Die 96-Werfer Sebastian Rebischke, Casimir Mattern im Speerwurf und Catinca van Amerom (Hammer) sollen ihren Verein nach oben bringen.

