Onnen, Bulmahn, Spelmeyer: Frauenpower aus Hannover für die Team-EM

Die deutschen Langsprinterinnen und mit ihnen Luna Bulmahn vom VfL Eintracht Hannover haben eine klare Mission. Sie sollen beim Griff nach einer der Medaillen bei der am Freitag beginnenden Team-Europameisterschaft im polnischen Bydgoszcz helfen und die Qualifikation für die WM im Herbst in Doha/Katar sichern. Dort dürfen nur die Top 16 der Weltrangliste starten. „Aktuell sind wir die Nummer 16“, sagt Landestrainer und Bulmahns Heimtrainer Edgar Eisenkolb.

Ruth Sophia Spelmeyer, Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg, war in Berlin nur Fünfte. Doch sie ist in Bydgoszcz im 400-Meter-Einzelrennen dabei. „In Berlin war sie einfach zu schnell angegangen. Sie wird sich noch verbessern“, sagt Coach Eisenkolb. Freitag der Vorlauf und – so der Plan – Samstag das Finale lautet das Programm für Spelmeyer. Ihre 400-Meter-Kolleginnen müssen erst am Sonntag zum Ende der EM ihre Staffel-Mission erfüllen.